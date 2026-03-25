Verso Euro 2032: la UEFA a Cagliari per monitorare i tempi di realizzazione dello stadio

Incontro mercoledì 1 aprile con il Comune e il club sardo

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAR - L'Uefa a Cagliari per monitorare i tempi di realizzazione del nuovo stadio in vista degli Europei del 2032. Il delegato per i preparativi in vista della competizione continentale, Michele Uva, sarà mercoledì 1 aprile al palazzo comunale: incontrerà gli amministratori locali e il Cagliari calcio. L'obiettivo è chiaro: capire se entro giugno - come da programma - sarà possibile pubblicare il bando internazionale per l'assegnazione dei lavori per arrivare poi ad avviare il cantiere già dal prossimo anno.

Ieri sera in Consiglio comunale l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta ha fatto il punto sul Piano economico finanziario, il documento che rappresenta l'ultimo ostacolo da superare prima della gara pubblica. C'è ancora qualcosa da limare e il Cagliari dovrà modificare il Pef precedentemente presentato. Trovato un accordo sul diritto di superficie (ma si dovrà votare in Aula) e sui parcheggi (gestione rimarrà pubblica), rimane aperta la questione del canone.

Il Cagliari ha fatto chiarezza: non potrà pagare più di 50mila euro all'anno. Una cifra - secondo quanto detto dal Cagliari al Comune- comunque compatibile con quanto accade in altre realtà. Su questo punto la situazione è interlocutoria, è stato comunicato ieri in aula. Parti al lavoro per trovare un accordo. Sono poi emerse altre problematiche, considerate minori, sui prezzi legati alle materie prime. Il costo dell'opera si aggira intorno ai 220 milioni, 60 sono pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto al posto del vecchio Sant'Elia da 30mila posti. (ANSA).