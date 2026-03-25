TMW Kenan Yildiz l'asso dei dribbling: solo un italiano nella Top 10 e gioca nel Cagliari

La difficoltà del calcio italiano nel produrre seconde punte, o esterni d'attacco, di livello è ben riscontrabile nei numeri del nostro campionato: un solo italiano, che ovviamente Gattuso ha convocato in Nazionale per lo spareggio Mondiale, figura nella lista dei migliori dribblatori della Serie A. Si tratta di Marco Palestra del Cagliari, al secondo posto con 53 dribbling riusciti e 98 tentati. Per trovare un altro italiano serve scendere alla posizione 14, dove staziona Matteo Politano del Napoli.

Yildiz il re del dribbling, Nico Paz sull'ultimo gradino del podio

Kenan Yildiz della Juventus è il vero dominatore in questa specialità: 68 dribbling riusciti durante la stagione, più di Palestra, di Nico Paz, di Saelemaekers, De Ketelaere e Jesus Rodriguez. Anche due esterni a tutta fascia che giocano in squadra della parte bassa della classifica si sono messi in grande evidenza: si tratta di Dodo della Fiorentina e di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, che sono rispettivamente all'ottavo e al decimo posto della graduatoria (dati Kickest.it).

1 K. Yildiz - Juventus - 68

2 M. Palestra - Cagliari - 53

3 N. Paz - Como - 52

4 A. Atta - Udinese - 49

5 A. Saelemaekers - Milan - 43

6 Francisco Conceicao - Juventus - 42

7 C. De Ketelaere - Atalanta - 40

8 Dodo - Fiorentina - 37

9 Jesus Rodriguez - Como - 34

10 B. Norton-Cuffy Genoa - 3