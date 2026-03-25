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Irlanda del Nord a Bergamo per l'impresa contro l'Italia: tra poco parla il CT O'Neill
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19.30 - Ci sarà tra poco la conferenza stampa di Michael O'Neill. Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord presenterà la sfida contro l'Italia, semifinale dei play-off validi per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, direttamente dalla sala stampa dello Stadio di Bergamo.
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