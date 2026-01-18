Serie C, vittoria per l'Inter U23, cade il Ravenna. Pari Renate-Albinoleffe

Si sono concluse le gare iniziate alle ore 17:30 in Serie C. A Monza e Pontedera si sono registrati ritardi a causa dei controlli del FVS nel corso del primo tempo, circostanza che ha portato il fischio finale ad arrivare più tardi rispetto agli altri campi.

Nel match disputato a Monza, l’Inter U23 ha superato la Virtus Verona grazie al rigore trasformato da La Gumina nel lunghissimo recupero della prima frazione: inizialmente concessi sei minuti, divenuti poi tredici proprio per i check del FVS, ai quali si sono aggiunti altri sette minuti di recupero nella ripresa. Nel Girone A botta e risposta nel derby lombardo tra Renate e AlbinoLeffe, con le Pantere che hanno chiuso la gara in dieci uomini a causa dell’espulsione di Auriletto.

Nel Girone B arriva un risultato a sorpresa: il Ravenna cade sul campo del Bra, che conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza e compie un piccolo balzo in classifica, salendo al quartultimo posto. I giallorossi, inoltre, hanno dovuto disputare tutta la ripresa in inferiorità numerica per l’espulsione di Lonardi. Pareggio invece a Pontedera, dove i padroni di casa non sono andati oltre l’1-1 contro il Pineto. I toscani avevano chiuso in vantaggio il primo tempo, ma nella ripresa gli abruzzesi sono riusciti a trovare la rete del pareggio, fissando il risultato finale. Nel Girone C, infine, Picerno e Latina si dividono la posta in palio, non andando oltre lo 0-0.

22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026

GIRONE A

Sabato 17 gennaio

Cittadella-Pergolettese 3-3

44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)

Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4

13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)

Trento – Novara 1-1

39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)

Lumezzane-Alcione Milano 1-0

23' Iori

Ospitaletto-Triestina 1-0

28' Messaggi

Pro Patria-Giana Erminio 0-4

22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri

Domenica 18 gennaio

Arzignano Valchiampo – Vicenza 1-2

73’ Capello (V), 78’ Toniolo (A), 90’+8’ Caferri (V)

Pro Vercelli – Union Brescia 0-0

Inter U23-Virtus Verona 1-0

45'+10 rig. La Gumina

Renate-Albinoleffe 1-1

44' Karlsson (R), 58' Sali (A) - [espulso Auriletto (R) al 71']

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Alcione Milano 33, Inter U23 34, Renate 32, Trento 31, Lumezzane 29, Giana Erminio 29, Pro Vercelli 28*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2

una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Venerdì 16 gennaio

Vis Pesaro – Arezzo 0-3

10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci

Sabato 17 gennaio

Juventus Next Gen – Ascoli 1-0

65' Guerra

Pianese – Torres 1-1

14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)

Campobasso-Carpi 2-0

21’ e 78' Bifulco

Guidonia Montecelio-Livorno 0-2

65' Dionisi, 75' Biondi

Domenica 18 gennaio

Forlì – Sambenedettese 0-2

12’ Stoppa, 45’+3’ Dalmazzi

Perugia – Gubbio 0-1

71’ La Mantia

Bra-Ravenna 2-1

32' Baldini (B), 52' Sganzerla (B), 90'+2 Solini (R) - [espulso Lonardi (R) al 45'+1]

Pontedera-Pineto 1-1 23' Cerretti (Pon), 61' Marrancone (Pin)

Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19*, Torres 16, Pontedera 15

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Venerdì 16 gennaio

Cavese – Team Altamura 1-2

44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)

Sabato 17 gennaio

Benevento – Casarano 3-0

49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini

Domenica 18 gennaio

Atalanta U23 – Salernitana 0-1

56’ De Boer

Potenza – Casertana 2-0

45’+3’ Adjapong, 90’+4’ D’Auria

Siracusa – Audace Cerignola 0-1

81’ Gambale

Trapani – Sorrento 4-0

3’ Kriwan, 45’+4’ Salines, 59’ Canotto, 84’ Stauciuc

Picerno – Latina 0-0

Ore 20.30 - Foggia – Giugliano

Ore 20.30 - Monopoli – Catania

Lunedì 19 gennaio

Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 48*, Catania 45, Salernitana 42*, Casertana 39*, Cosenza 37, Monopoli 33, Audace Cerignola 31*, Potenza 29*, Casarano 28*, Crotone 28, Team Altamura 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24*, Latina 23*, Trapani 22*, Siracusa 21*, Cavese 21*, Foggia 19, Picerno 19*, Giugliano 16

*una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva