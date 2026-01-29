TMW
Zlatan Ibrahimovic carica il Milan: oggi visita a Milanello. Domani giorno di riposo
Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Oggi il senior advisor di RedBird in quota Milan era presente al centro sportivo rossonero.
L’ex attaccante ha saluto i calciatori di Massimiliano Allegri a uno a uno prima dell’allenamento odierno.
Domani il tecnico livornese ha concesso un giorno di riposo alla squadra: da sabato si fa sul serio verso la sfida al Bologna di martedì.
