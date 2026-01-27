Live TMW Inter, Bisseck: "Dobbiamo esseri seri e cattivi, il Borussia è forte"

L'Inter domani sera scende in campo contro il Borussia Dortmund nell'ultima partita della League Phase di Champions League. I nerazzurri vogliono provare a centrare il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Accanto a Cristian Chivu interviene in conferenza stampa anche il difensore dell'Inter Yann Bisseck.

La conferenza stampa comincerà alle 18.45

Qual è la considerazione del Borussia attuale?

"Sono una squadra forte. Erano in finale di Champions qualche anno fa, non è facile vincere la Bundes con il Bayern. Dobbiamo essere seri e cattivi, dobbiamo essere preparati".

Per te è un derby? Quanto fa paura il muro giallo?

"Come giocatori non pensiamo a queste cose. Sempre bello giocare in uno stadio del genere ma non fa paura. Anche San Siro è un grande stadio".

In che aspetto dovete migliorare sui piazzati?

"C'è sempre un lavoro individuale e tutti vogliono il pallone. Dobbiamo essere più cattivi e avere fame di non subire gol. Se mettiamo questo in campo i risultati miglioreranno".

C'è qualcuno del Borussia sui cui stare attenti?

"In Champions ci sono sempre giocatori forti. Guirassy è forte, Adeyemi e velocissimo. Anche noi siamo bravi in difesa e dobbiamo lavorare insieme. Possiamo diventare anche più forti".

Saresti pronto per giocare avanti sulla destra?

"Questa è una domanda per il mister, io voglio solo giocare. Per me è importante aiutare la squadra".

Il tuo procuratore è stato a Milano, l'Inter vuole continuare a puntare su di te?

"Io penso che sia normale che la società parli con i procuratori. Sono molto contento di vestire questa maglia e spero di continuare".