Inter, Bisseck è un'ala aggiunta: "Chivu mi permette di attaccare, ma devo migliorare"

Il difensore dell'Inter, Yann Bisseck, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la gara vinta dai nerazzurri contro il Borussia Dortmund, nell'ottava giornata di Champions League: "Sapevamo della difficoltà della gara" - le sue parole - ", ma penso che siamo stati cattivi, abbiamo giocato un'ottima gara. Dobbiamo fare un po' meglio in fase offensiva, soprattutto io, ma siamo contenti di questa gara".

Sembri in un momento di grande fiducia, anche per come attacchi...

"Il mister mi dà la possibilità di andare in attacco. A volte trovo il momento giusto per andare avanti, ma devo fare meglio".

Ora vi aspetta un febbraio molto intenso...

"Quando giochi per una squadra così grande è normale avere tante partite. Noi siamo preparati fisicamente, non ci sono scuse. Dovremo fare il massimo e vedere come andrà".