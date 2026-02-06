Youth League, sorteggiati gli ottavi di finale: l'Inter pesca una spagnola, poi Benfica o AZ

Si è appena tenuto a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Youth League. Una sola italiana ancora in corsa: l'Inter. I nerazzurri dall'urna di Nyon hanno pescato il Real Betis. Poi, in caso di passaggio del turno, in semifinale se la vedranno con una tra Benfica e AZ Alkmaar. Incroci importanti anche per le altre squadre ancora in ballo: il match più affascinante è senza dubbio quello tra Chelsea e Real Madrid. Atletico Madrid col Maccabi Haifa.

L'altra spagnola, il Villarreal, se la vedrà invece col Legia Varsavia. L'altra portoghese, lo Sporting, contro l'Eintracht Francoforte. Il PSG invece ha pescato l'HJK, mentre interessante da vedere sarà anche il doppio confronto tra Zilina e Club Brugge. Gli ottavi di finale si disputeranno il 24 o il 25 febbraio. I quarti di finale sono previsti per il 17 o il 18 marzo. Le semifinali si disputeranno il 17 aprile, tre giorni prima della finale. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

Inter-Real Betis

Benfica-AZ Alkmaar

Sporting-Eintracht Francoforte

Chelsea-Real Madrid

Zilina-Club Brugge

PSG-HJK

Atletico Madrid-Maccabi Haifa

Villarreal-Legia Varsavia