Bisseck: "Inter tra i club più grandi al mondo, qui si deve vincere. Mondiale? Lo sogno"

Yann-Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League sul campo del Borussia Dortmund: "Vedremo domani, ma giocare in Germania è sempre un piacere perché ho qui vicino i miei amici e la mia famiglia. Per me una gara di Champions è sempre una cosa bella e sono contento di poterci giocare".

Quale può essere la difficoltà di domani?

"In Champions giochi sempre contro squadre molto forti, dobbiamo prepararci bene. Sappiamo bene che sono forti anche fisicamente, se saremo bravi nel mettere le nostre qualità in campo avremo buone chance di vincere".

Cosa vi è mancato nelle ultime tre partite di Champions League?

"Non è mai semplice in questo torneo, soprattutto quando affronti squadre così forti. Se rivedi, però, siamo sempre stati in partita ed è subentrata un po' di sfortuna, come a Madrid o sul rigore col Liverpool. Domani dobbiamo fare del nostro meglio".

Crede di poter arrivare al Mondiale?

"Lo spero. Io posso controllare solo le mie prestazioni in campo, sto andando bene e posso migliorare ancora tanto. La strada è quella giusta, spero che sia nel mirino della Nazionale perché il Mondiale sarebbe un grande sogno. Prima però devo continuare così".

Dove può arrivare questa Inter?

"Siamo una grande squadra, l'Inter è tra i club più grandi del mondo e per questo dobbiamo e vogliamo vincere trofei, serve dare tutto per farlo. Siamo una squadra fortissima, dimostriamolo in campo".