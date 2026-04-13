Il Cagliari si gode finalmente Esposito: tre gol nelle ultime quattro. Merito anche di Pisacane

Un’esplosione di gioia, quasi incontenibile, che racconta meglio di qualsiasi parola il peso di un gol. Sebastiano Esposito si prende la scena e regala al Cagliari una vittoria fondamentale contro la Cremonese, firmando il sesto centro stagionale (sette considerando la Coppa Italia).

La rete è da attaccante puro: cross preciso di Ze Pedro e colpo di testa in tuffo che non lascia scampo ad Audero. Poi la corsa liberatoria verso la curva, l’esultanza sopra i cartelloni e l’abbraccio travolgente con Pisacane, simbolo di una tensione accumulata e finalmente scaricata. Nel post partita, Esposito ha mantenuto lucidità: “Mi fa piacere segnare ma contavano i tre punti. Sono orgoglioso per aver contribuito alla vittoria”. Un successo che dà ossigeno a una squadra reduce da un periodo complicato, con appena due punti nelle precedenti otto gare.

Il ritiro ha portato risposte, soprattutto mentali, come sottolineato da Pisacane. E proprio Esposito, spesso alla ricerca della migliore collocazione, sembra aver ritrovato continuità: secondo gol di fila e terzo nelle ultime quattro partite. A scriverlo è il Corriere dello Sport. “Non siamo salvi, dobbiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto l’attaccante. Un messaggio chiaro in vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida contro l’Inter, mentre in città si celebra anche il ricordo dello storico Scudetto del 1970.