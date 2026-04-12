Il Cagliari batte la Cremonese nella sfida salvezza. L'Unione Sarda: "Questa vale tanto"

Sono tre punti fondamentali quelli raccolti ieri dal Cagliari nello scontro salvezza alla Domus Arena contro la Cremonese. Dopo 4 sconfitte consecutive e 8 gare senza vittoria, ci pensa l’inzuccata di Sebastiano Esposito a permettere a Pisacane di ottenere una vittoria fondamentale e tornare a 6 punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

Dopo un primo tempo in cui a regnare è stato l’equilibrio, Pisacane la svolta mettendo mano alla panchina e in particolare con gli ingressi di Mendò e Ze Pedro: sono proprio questi due che danno il via all’azione che porta il portoghese a crossare nel mezzo e trovare la testa di Esposito per il gol decisivo.

Pisacane che nel post match ha commentato così il successo: “Siamo contenti di esserci sbloccati e di aver fatto di tutto per non prendere gol. La squadra oggi ha saputo soffrire. Quando hai dentro giocatori che non erano in campo da tempo, come Borrelli, Deiola, Mazzitelli, hai bisogno di fargli fare minutaggio. Mi aspettavo questo primo tempo. Il piano gara poi ci ha portato dei vantaggi. Siamo felici, era importante tornare alla vittoria. L'esultanza finale è una tensione che mi viene istintivo scaricare".