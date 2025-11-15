Skorupski: "A Pessina ho detto che avrebbe fatto miracoli. Infortunio? Non siamo macchine"

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione locale de La Repubblica, nella quale ha parlato anche del fatto che dovrà stare ai box per un bel po' di tempo: "Giochiamo e viaggiamo tanto, ci alleniamo e riposiamo poco. Non siamo macchine. Il mio obiettivo personale è tornare per la Supercoppa Italiana. Vedremo. Forse era la mia miglior stagione, è per questo che rosico. Ero veramente in forma, ma ci sono infortuni peggiori, mi consolo".

Il polacco svela anche quello che ha detto a Pessina mentre lo sostituiva: "Gli ho dato un bacio e gli ho detto: 'Tranquillo, oggi fai miracoli'. Non ne sono serviti. I tifosi lo hanno aiutato molto. Era importante che non prendesse gol, sono contento per lui. Un po’ meno per me".

Infine racconta anche quelli che sono stati gli errori più duri da digerire e le parate del cuore: "Con la Roma in Europa League per evitare un corner sono scivolato e Marcos Alonso della Fiorentina andò a segnare nella porta vuota. Un intervento bello invece lo feci contro la Lazio all’Olimpico sul tiro da fuori di Isaksen nell’anno in cui siamo poi andati in Champions: un volo per i fotografi, come si dice".