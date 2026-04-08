Il ct bosniaco Barbarez parla a TMW, Napoli su Richard Rios: le top news delle 18

Per la seconda volta dalla dissoluzione della ex Jugoslavia, la Bosnia-Erzegovina parteciperà ad una Coppa del Mondo di calcio. Farlo dopo aver eliminato una squadra con blasone e storia come quelle dell'Italia poi, deve avere un sapore differente. A TMW parla il ct Sergej Barbarez, portato in trionfo dai propri giocatori al termine della sfida di Zenica e celebrato in particolare al rientro nella sua città natale, Mostar: "Sono molto orgoglioso della mia squadra e di ciò che ha raggiunto contro l'Italia. Partite come questa rimarranno per sempre speciali", ha detto Barbarez in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Nuovo nome per il centrocampo azzurro: Rios del Benfica

Richard Rios è il primo obiettivo per il mercato del Napoli. Il calciatore del Benfica è in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, reparto sul quale sicuramente gli azzurri interverranno in estate. Primi contatti esplorativi con il colombiano ma al momento non sono state ancora presentate offerte ufficiali né al calciatore, né al Benfica, fa sapere Sky Sport. Rios era già stato a lungo un obiettivo della Roma la scorsa estate salvo poi sfumare e accasarsi in Portogallo.

L'agente di Motta: "Non tutti gradivano la sua presenza alla Juve. Soprattutto fuori"

Dario Canovi, padre dell’agente del tecnico Thiago Motta, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli. ha spiegato cosa non ha funzionato nell’esperienza alla Juventus: “Non tutti gradivano la sua presenza, soprattutto fuori dalla società. C’era ancora grande affetto per Allegri e il suo arrivo è stato visto come un tradimento. Il problema è stato l’ambiente, non i risultati”.