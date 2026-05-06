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Il futuro di Lewandowski, il messaggio di Perrone al Como e non solo: le top news delle 22

Il futuro di Lewandowski, il messaggio di Perrone al Como e non solo: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 22:00Serie A
Pierpaolo Matrone

Sono ore caldissime in casa Barcellona, dove l’arrivo in città dell’agente Pini Zahavi potrebbe portare novità importanti sia sul futuro di Hansi Flick che su quello di Robert Lewandowski. Il tecnico tedesco è sempre più vicino al rinnovo fino al 2028, con opzione per il 2029, e l’incontro servirà a definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Più complicata, invece, la situazione dell’attaccante polacco: il suo contratto è in scadenza e il rinnovo appare lontano. Sullo sfondo restano gli interessamenti di Juventus e Milan, oltre alle ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita e alla pista MLS. I rossoneri, però, sono divisi sull’operazione, mentre la Juventus non sembra intenzionata ad affondare il colpo, anche per la questione legata a Vlahovic.

Intanto l’Inter continua a lavorare dopo la festa Scudetto. Nell’allenamento odierno ha proseguito il lavoro personalizzato Hakan Calhanoglu, mentre Luis Henrique si è allenato parzialmente con il gruppo. Chivu ritroverà la squadra anche nelle sedute previste per giovedì e venerdì mattina.

Movimenti possibili anche tra i dirigenti: Guido Angelozzi potrebbe lasciare il Cagliari a fine stagione. Secondo quanto raccolto da TMW, la Cremonese starebbe valutando il suo profilo per il futuro, indipendentemente dalla categoria in cui giocherà il prossimo anno.

Serata di premi e dichiarazioni, invece, in casa Como allo Yacht Club cittadino. Jean Butez ha celebrato il lavoro svolto con Fabregas: "La persona più importante per me e per la squadra è il mister". Il portiere francese ha poi indicato Neuer, Ederson e ter Stegen come riferimenti nel suo ruolo. Parole importanti anche da parte di Maximo Perrone, che ha esaltato il progetto del Como e la crescita avuta con Fabregas: "Mi aspetto di proseguire qui, con Fabregas".

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