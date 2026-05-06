Il PSG è a 45 minuti dalla finale di Champions. Subito Dembele, all'intervallo è 1-0 sul Bayern

Spettacolo annunciato, spettacolo andato in scena. All'Allianz Arena il PSG è in vantaggio 1-0 sul Bayern Monaco, con rete dopo due minuti e mezzo del Pallone d'Oro Ousmane Dembele su assist di Khvicha Kvaratskhelia.

Una rete, quella in apertura, che ha regalato una certa serenità agli uomini di Luis Enrique che da quel momento hanno provato a gestire, per quanto possibile, il ritmo del gioco. Anche se il Bayern si è reso pericoloso in più occasioni, soprattutto col solito Olise e Musiala. Dopo la fine del primo tempo il punteggio premia comunque i parigini, che ora sono avanti 6-4 nel risultato aggregato delle due sfide a 45 minuti dal termine.

Da segnalare soprattutto uno scatenato Kvaratskhelia, che oltre all'assist per il gol si è reso protagonista di accelerate sulla sinistra che hanno mandato in confusione costante Stanisic e più in generale tutta la retroguardia bavarese. Per i padroni di casa proteste alla mezzora per un mani di Nuno Mendes che avrebbe comportato il secondo giallo, ma l'arbitro Pinheiro ha fischiato un precedente fallo. Poi, pochi secondi dopo, per un tocco di mano di Neves su rinvio di Vitinha che l'arbitro portoghese ha però considerato involontario. Due decisioni che hanno infuocato Kompany e tutto il pubblico dell'Allianz Arena.