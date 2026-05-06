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Team Altamura, blindato Michele Grande: il centrocampista ha firmato fino al 2029
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Rinnovo in casa Team Altamura. Il centrocampista Michele Grande ha firmato fino al 2029, di seguito la nota del club:
"Il Team Altamura comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Michele Grande, che continuerà a vestire la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2029.
Un rinnovo che conferma la volontà del club di dare continuità a un percorso di crescita condiviso, puntando sulle qualità umane e tecniche di un calciatore che, con impegno e senso di appartenenza, rappresenta un valore importante per il presente e il futuro della squadra".
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