Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra

Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altraTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 15:02Serie A
Ivan Cardia

Destro e sinistro, come se fossero uguali. Il dribbling, il tiro, la finezza, il colpo di genio. E poi una carriera che, lo dicono un po’ tutti, se solo fosse stato più continuo, più propenso al sacrificio, più disponibile alla corsa, sarebbe stata diversa. O forse no, chi lo sa. Evaristo Beccalossi, scomparso oggi a pochi giorni dai suoi 70 anni, è stato questo. Un numero 10 vero, in un periodo nel quale ce n’erano tanti, forse non così forti, ma sufficienti da far sì che il giocatore di maggiore qualità in una delle squadre più forti del campionato non vestisse l’azzurro.

Lo schiaffo ’82. La stranezza, nella carriera di Beccalossi, è tinta dei colori che vestono la Nazionale. Ne ha vestito la maglia solo a livello giovanile, mai con i grandi. Fece scalpore, in un calcio che giocava molte meno partite rispetto a quello attuale, l’esclusione dai Mondiali del 1982. Enzo Bearzot, che poi li vinse - e lì ovviamente qualsiasi polemica si spense -, lo giudicava poco adatto alla sua Nazionale, troppo concentrato sul proprio calcio. Beppe Viola lanciò lo slogan “Sono Evaristo, scusa se insisto”, ma ci furono anche tentativi meno garbati: nel clima di contestazione attorno a quella Nazionale (Bearzot non aveva convocato nemmeno Roberto Pruzzo, bomber della Roma), una tifosa nerazzurra prese a male parole il ct (“Scemo, scimmione, bastardo”). Il Vecio reagì malissimo, con uno schiaffo: poi si scusò e la questione con la ragazza, vent’anni, si chiuse lì, al punto che tempo dopo lei invitò Bearzot al suo matrimonio, ma Beccalossi rimase fuori, a guardare da spettatore il successo Mundial.

Oggi l’Italia senza genio né sregolatezza. Sta di fatto che Bearzot, al netto del successivo trofeo iridato che ne giustificherebbe comunque le scelte, preferì a Pruzzo un certo Paolo Rossi (e Selvaggi), mentre l’esclusione di Beccalossi serviva anche a non togliere centralità a Giancarlo Antognoni, talento più ordinato. In una squadra che poteva contare anche su gente come Causio e Conti alla voce qualità. Tempi ben diversi da quelli attuali: oggi l’Italia, che il numero 10 l’ha dimenticato da troppo tempo, ha perso genio e sregolatezza. Delle ultime convocazioni, quelle di Gattuso che hanno fatto da antipasto al ko di Zenica, s’è discusso a conti fatti anche poco. In fin dei conti, senza mancare di rispetto a nessuno, si trattava di aver tenuto fuori Bernardeschi o Zaniolo. Non certo Beccalossi o, per un riferimento più recente, il Baggio di Trapattoni. È una bella differenza.

Articoli correlati
Gravina ricorda Beccalossi: "Perdiamo una persona vera. Era un riferimento per i... Gravina ricorda Beccalossi: "Perdiamo una persona vera. Era un riferimento per i giovani"
Scomparsa Beccalossi, l'amico Altobelli: "Il vero morto sono io. Sto tornando dal... Scomparsa Beccalossi, l'amico Altobelli: "Il vero morto sono io. Sto tornando dal Kuwait"
Cagni: "Beccalossi fenomeno. Quella volta che mi fece un tunnel..." Cagni: "Beccalossi fenomeno. Quella volta che mi fece un tunnel..."
Altre notizie Serie A
Juventus, sondaggio per Nico Paz. Ma ora il suo futuro è fra Real Madrid e Como TMWJuventus, sondaggio per Nico Paz. Ma ora il suo futuro è fra Real Madrid e Como
Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né... TMWAddio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Futuro Lewandowski: l'agente Zahavi sarà in Europa in questi giorni, Juve e Milan... Futuro Lewandowski: l'agente Zahavi sarà in Europa in questi giorni, Juve e Milan sempre attente
Anche Gianni Infantino ricorda Beccalossi: "Se amo il calcio lo devo a te. Mi hai... Anche Gianni Infantino ricorda Beccalossi: "Se amo il calcio lo devo a te. Mi hai fatto battere il cuore"
Galliani omaggia Beccalossi: "Perdo un fuoriclasse e un amico. Era un talento unico"... Galliani omaggia Beccalossi: "Perdo un fuoriclasse e un amico. Era un talento unico"
Enrico Ruggeri non dimentica Beccalossi: "L'ultimo straziante abbraccio ieri sera"... Enrico Ruggeri non dimentica Beccalossi: "L'ultimo straziante abbraccio ieri sera"
Gravina ricorda Beccalossi: "Perdiamo una persona vera. Era un riferimento per i... Gravina ricorda Beccalossi: "Perdiamo una persona vera. Era un riferimento per i giovani"
Papa Leone XIV riceverà l'Inter in Vaticano: appuntamento sabato 9 maggio Papa Leone XIV riceverà l'Inter in Vaticano: appuntamento sabato 9 maggio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.1 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.2 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"
Immagine top news n.4 Addio a Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ci sembra impossibile. Era sempre uno di noi"
Immagine top news n.5 Lutto nel calcio, è morto Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.6 Dimarco, il sinistro d'oro dello scudetto: numeri da capogiro per la storia
Immagine top news n.7 Obiettivo Champions per Locatelli, ma la Juve deve cambiare passo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.3 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Montervino: "Napoli, sarebbe romantico il ritorno in panchina di Sarri"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cagni: "Beccalossi fenomeno. Quella volta che mi fece un tunnel..."
Immagine news Serie C n.3 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, sondaggio per Nico Paz. Ma ora il suo futuro è fra Real Madrid e Como
Immagine news Serie A n.2 Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Immagine news Serie A n.3 Futuro Lewandowski: l'agente Zahavi sarà in Europa in questi giorni, Juve e Milan sempre attente
Immagine news Serie A n.4 Anche Gianni Infantino ricorda Beccalossi: "Se amo il calcio lo devo a te. Mi hai fatto battere il cuore"
Immagine news Serie A n.5 Galliani omaggia Beccalossi: "Perdo un fuoriclasse e un amico. Era un talento unico"
Immagine news Serie A n.6 Enrico Ruggeri non dimentica Beccalossi: "L'ultimo straziante abbraccio ieri sera"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Bari, la gara di Ciro Polito: da ds dei pugliesi ad avversario nel match decisivo
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Svoboda: “Promozione meritata. Stroppa vincente, ora l’obiettivo è restare in Serie A”
Immagine news Serie B n.3 Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a Pescara
Immagine news Serie B n.4 Cesena, la dirigenza fa visita a Klinsmann in Germania. Fra un mese nuovo punto sul recupero
Immagine news Serie B n.5 Il Venezia guarda già alla prossima stagione: per la fascia mancina piace Aurelio dello Spezia
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 38ª giornata: Frosinone-Mantova a Manganiello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 2° turno playoff. Come sono andate le sfide in programma nel corso della stagione?
Immagine news Serie C n.2 Dalla permanenza di Zocchi e Tabbiani al mercato. Il Trento inizia a guardare al prossimo anno
Immagine news Serie C n.3 Movimenti in casa Ternana: primi contatti con un advisor. Possibile cordata per salvare il club
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, Massi: "Vorrei un futuro come l'Arezzo. Boscaglia? Ci incontreremo"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, caos societario: proroga dell’amministrazione giudiziaria fino al 30 luglio
Immagine news Serie C n.6 Petrone: "Nei playoff conta la panchina. Mi auguro una finale Ascoli-Catania"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…