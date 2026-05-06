Playoff Serie C, i risultati al 45': Pineto corsaro a Campobasso, Crotone avanti a Caserta
TUTTO mercato WEB
Sono terminati i primi tempi dei playoff di Serie C. Al termine della prima frazione, il Pineto è avanti 1-0 sul campo del Campobasso. Stesso risultato per il Crotone, ma in casa della Casertana, mentre il Cittadella conduce 1-0 fra le mura amiche contro il Lumezzane. 1-1 fra Cosenza e Casarano, reti bianche fra Juventus NG e Pianese.
Lecco-Giana Erminio invece è iniziata solo pochi minuti fa, il fischio d'inizio era previsto per le 20.45
Campobasso-Pineto 0-1
38' D'Andrea
Casertana-Crotone 0-1
8' aut.Rocchi
Cittadella-Lumezzane 1-0
22' Rabbi
Cosenza-Casarano 1-1
5' Mazzocchi (CO), 44' Maiello (CA)
Juventus-Pianese 0-0
Iniziata alle 20.45
Lecco-Giana Erminio 0-0
Altre notizie Serie C
Primo piano
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile