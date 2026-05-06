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De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?

De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?TUTTO mercato WEB
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Marco Conterio
Oggi alle 19:00Podcast TMW
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Il Napoli guarda al futuro: il Presidente Aurelio De Laurentiis incontrerà presto il tecnico Antonio Conte per capire se le volontà e le intenzioni dei due collimeranno. Il progetto andrà avanti insieme? Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna e ADL hanno l'intenzione di proseguire il percorso insieme: e Conte? La dirigenza sta lavorando ai colpi del Napoli del futuro. Scopriamo insieme quali.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Tra Conte e Lukaku la rottura è oramai definitiva
Chi si rivede a Castel Voltturno. Da due giorni Romelu Lukaku è rientrato a Napoli ed ieri ha fatto il suo ritorno anche al centro d'allenamento degli azzurri. Lukaku infatti due settimane fa era tornato in sede prima di ripartire per il Belgio dove, ad Anversa, ha poi continuato a lavorare con il fisioterapista Lieven Maesschalck. Nemmeno un saluto o un confronto però, né con Conte, né con i propri compagni di squadra. Conte parlando dell'accaduto ha poi detto: "Mi è dispiaciuto tanto. No, non ho avuto l'opportunità di parlare con Lukaku: so che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro, l'ufficio mio era lì, però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto perché mi sarei aspettato un saluto, un messaggio o qualcosina. In queste situazioni l'allenatore cerca di capire tutti, ma nessuno si sforza di capire l'allenatore". Ci sarà oggi, quel confronto? Sempre che abbia ancora senso di esserci, visto che lo strappo potrebbe essere ormai troppo grande per essere ricucito.

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