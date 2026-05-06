Torino, portiere cercasi: Falcone resta la prima scelta, ma ci sono due alternative

Il Torino è pronto a cambiare volto in porta nella prossima stagione e uno dei nomi più caldi resta quello di Wladimiro Falcone. Già seguito la scorsa estate, quando poi la scelta finale ricadde su Franco Israel, il portiere del Lecce è tornato con forza nei pensieri granata e questa volta le possibilità di arrivare a una chiusura positiva sembrano maggiori.

La situazione dell’estremo difensore potrebbe evolversi rapidamente, soprattutto se il Lecce dovesse retrocedere. Anche in caso di salvezza, però, Falcone appare orientato verso una nuova esperienza dopo quattro anni consecutivi in Serie A con i salentini. "Sento di essere pronto, di meritare una chance", ha dichiarato a Sky, senza nascondere la voglia di misurarsi con un contesto diverso. Il Lecce non intende comunque svendere il giocatore: dopo aver chiesto 10 milioni la scorsa estate, ora potrebbe abbassare le pretese. Sullo sfondo resta anche il lavoro dell’agente Fali Ramadani, che cura pure gli interessi di Cesare Casadei.

In casa granata, intanto, è ormai chiaro che Israel lascerà il club dopo una stagione deludente, mentre Paleari resterà come secondo. Oltre a Falcone, il Torino segue anche Dominik Livakovic, di proprietà del Fenerbahce, e Lorenzo Montipò del Verona, anche se al momento il portiere del Lecce sembra essere il profilo più gradito. A scriverlo è Tuttosport.