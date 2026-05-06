TMW Robert Lewandowski in Italia? Il Milan diviso, la Juventus ha il problema Vlahovic

Oggi c'è stato l'incontro - già paventato la scorsa settimana, a dir la verità - fra l'agente Pini Zahavi e i club che potrebbero essere interessati a Robert Lewandowski. Trentotto anni, una presenza decisiva nel Barcellona di Hansi Flick, ma la carta di identità tradisce chiunque. Non rinnoverà con il Barcellona e per questo è costretto a capire quale possa essere il proprio futuro, con tantissimi club interessati ma la sensazione che potrebbe giocare solo in Italia, nel caso volesse rimanere in Europa. Niente Premier, le altre leghe hanno un'idea differente.

Il Milan è diviso. Lewandowski era uno dei nomi già sondati da mesi con Furlani che poteva essere uno dei principali sponsor. Invece Massimiliano Allegri vuole un calciatore differente, non tanto per il pedigree del polacco ma perché il problema è di investire diverse risorse ma con un brevissimo termine, forse pure troppo breve.

La Juventus invece non ha intenzione di affondare. I rapporti fra Damien Comolli e Pini Zahavi sono ottimi, quindi è anche normale che ci possano essere stati ragionamenti per lui come per David Alaba. Se il centravanti ha comunque giocato tantissimo, l'austriaco compirà 34 anni e in questa stagione non è stato molto presente in campo. C'è un problema Vlahovic, per Lewandowski: difficile fare due investimenti importanti, quindi qualora non dovesse rinnovare il serbo potrebbe essere un'alternativa... Ma è, almeno per ora, un scenario molto complesso.