Toni prima di Bayern-PSG: "Ho visto poche volte così l'Allianz Arena, sarà una bolgia"

L'ex attaccante Luca Toni, che nella sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia del Bayern Monaco, è presente all'Allianz Arena questa sera per commentare per Prime Video la scintillante semifinale di ritorno di Champions League tra i tedeschi e il Paris Saint-Germain: "Abbiamo la fortuna di avere questi due allenatori alla guida di squadre fantastiche e piene di campioni, amano gli uomo contro uomo a tutto campo ed è normale che la fase difensiva soffra. Però che spettacolo, spero che certe cose si possano rivedere anche questa sera".

Sente l'ambiente da occasioni speciali?

"L'ho visto poche volte così l'Allianz, di solito dicono che sembra un teatro e stanno tutti tranquilli. Oggi invece si sente la tensione, sarà una bella bolgia".

Lei che ne pensa delle critiche alla fase difensiva di Bayern Monaco e PSG?

"La partita d'andata poteva finire anche 8-2, ma senza una certa mentalità non sarebbero arrivati sul 5-2 e a vincere. E in finale contro l'Arsenal mi immagino che potranno vincere, avendo talmente tanta qualità".