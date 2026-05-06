TMW Como, Perrone: "Mi aspetto di continuare qui con Fabregas. Champions? Ci crediamo"

Oltre a Jean Butez, anche un altro calciatore del Como ha preso parola all'evento dedicato allo Yacht Club di Como. Si tratta di Maximo Perrone, che come il portiere francese è stato premiato e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Fabregas è troppo importante per me. Sono cresciuto tanto da quando sono con lui e mi aspetto di continuare questo cammino insieme a lui".

Quando sei arrivato a Como, pensavi che avreste potuto giocarvi la Champions League in così poco tempo?

"Quando sono arrivato qui e ho parlato col mister, è stata la prima cosa che mi ha detto: guardare avanti con ambizione, per il progetto. Ho sempre saputo che ci saremmo potuti arrivare. Ora non ci siamo ancora, ma ci siamo vicini. Pensiamo partita dopo partita".

C'è stato un momento forte per te?

"Sì, contro il Napoli perché ho sbagliato il mio rigore e grazie a Butez abbiamo vinto. Quello è stato un bel momento. E aspetto che arrivino momenti ancor più belli".