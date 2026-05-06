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Venezia, Yeboah: "Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile"

Venezia, Yeboah: "Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:05Serie B
Daniel Uccellieri

John Yeboah, attaccante del Venezia promosso in Serie A e protagonista della stagione dei lagunari, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio

"Vedermi nello striscione con Recoba per me è stato un onore. La partita con lo Spezia è stata folle. Ho segnato un gol, ho sbagliato un rigore, ci siamo fatti rimontare di due reti con un uomo in più, ma siamo saliti ugualmente in A. Non segnavo da tanto tempo, all'intervallo ero felice. Quando poi abbiamo subito il 2-2 invece ero stizzito. Ho visto la panchina in fermento e i tifosi festeggiare, ma non avevo capito. In quel momento ero concentrato. Dopo il fischio finale ho visto i compagni correre, lì ho capito e mi sono rilassato.

Il più scatenato nei festeggiamenti? Probabilmente io. Che Yeboah torna in Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile. Il mio obiettivo è provare a fare una stagione ancora migliore di questa che ho avuto in B. Ho apprezzato molto quello striscione, voglio continuare a rendere felici i tifosi. È una foto che porterò per sempre con me. Adesso abbiamo festeggiato, siamo felici ovviamente. Ma vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato".

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