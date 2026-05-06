Serie C playoff: il Casarano travolge il Cosenza, Pianese da sogno contro la Juve NG
I playoff di Serie C continuano a regalare tantissime sorprese. Continua la favola del Casarano, che batte nettamente anche il Cosenza 5-1 e passa il turno. La Pianese scrive un altro pezzo di storia, vincendo 2-0 in casa della Juventus NG. Successo di misura del Cittadella, che elimina il Lumezzane. 1-1 invece il punteggio fra Campobasso-Pineto e Casertana-Crotone: passano il turno del due squadre che hanno giocato in casa.
Campobasso-Pineto 1-1
38' D'Andrea (P), 88' Salines (P)
Casertana-Crotone 1-1
8' Maggio (CR), 77' Vano (CA)
Cittadella-Lumezzane 1-0
22' Rabbi
Cosenza-Casarano 1-5
5' Mazzocchi (CO), 44' Maiello (CA), 54' Versienti (CA), 73' Caliento (CA), 81' Carbone (CA), 90+3' Chiricò (CA)
Juventus-Pianese 0-2
79' Bertini, 90+2' Colombo
Iniziata alle 20.45
Lecco-Giana Erminio 0-1
50' Ferri