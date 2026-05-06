Juventus NG, brutto infortunio per Gunduz: c'è la lesione del crociato anteriore sinistro
Brutta tegola per la Juventus NG che perde Teoman Gündüz per un lungo periodo. Il giocatore non era stato convocato per la sfida di questa sera con la Pianese e pochi minuti fa è arrivato il report medico del club bianconero. Una vera mazzata per il giocatore che si era infortunato nel corso della sfida con la Vis Pesaro: c'è la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Di seguito la nota del club:
"Assente dai convocati Teoman Gündüz, il quale – a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Juventus Next Gen-Vis Pesaro – è stato sottoposto presso il J|medical a risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del LCA".