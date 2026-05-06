Avellino, Aiello: "Ballardini? Ci sono tutti i presupposti per continuare, ho sensazioni positive"

Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel.

"A Empoli ci è dispiaciuto non aver dato soddisfazione ai tantissimi tifosi presenti al Castellani. La prestazione non è stata in linea con quelle precedenti. Dal punto di vista mentale non è cambiato nulla. Siamo concentrati e vogliamo il successo nell'ultimo turno di campionato con il Modena, sappiamo di essere artefici del nostro destino, ma siamo anche consapevoli che la qualificazione playoff passerà anche per gli altri risultati. Non dovessimo raggiungere i playoff saremo comunque contenti del percorso stagionale".

Aiello parla anche del futuro di Ballardini

"Inizialmente nel vedere il suo nome tra i disponibili e papabili, legandolo alla sua carriera, si poteva pensare alla difficoltà di arrivare a un accordo. Avevamo messo in piedi anche altre due trattative per la panchina. Abbiamo percepito l'interesse del mister di venire nella nostra città, sono bastate poche ore, c'è stato un confronto nella mattinata di martedì e la sera era già ad Avellino. Il futuro? Con il mister abbiamo scelto di ragionare sul futuro al termine di questa stagione. Pensiamo al futuro solo dopo la fine del percorso stagionale. Ci sono tutti i presupposti per continuare, ho sensazioni positive. Per noi ha fatto un ottimo lavoro. Tra il dire e il fare c'è poi la firma e dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti, ma ripeto che sono ottimista".

Infine una parentesi sul mercato

"Faticanti? Un profilo interessante. Artistico? Lo avevamo seguito già a gennaio, poi si è scatenata un'asta cui abbiamo preferito non partecipare".