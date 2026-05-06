Totò Lopez duro sul Bari: "Vorrei un regalo dalla proprietà, che vadano via"
Antonio Lopez, detto Totò, ex centrocampista del Bari, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, non ha usato belle parole per commentare la stagione del club pugliese: "Se arrivi al punto di giocarti la serie C, c’è poco da aggiungere. Non ce l’ho con loro. Tantissimi arrivano a Bari, trovano una situazione pesante, con la tifoseria critica e una progettualità discutibile".
Stilettate alla società: "Alla proprietà mando un messaggio chiaro: non so come andrà a finire, speriamo di restare in B, ma vorrei un regalo: che vadano via da Bari. Credo che i De Laurentiis abbiano fatto abbastanza. Non accettiamo più promesse, vorrei solo che si trovassero nuovi acquirenti. E anche i tifosi non ne possono più. Il loro addio sarebbe un regalo alla città".