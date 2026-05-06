Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La nota

Con lo Stirpe esaurito già dopo poco più di un'ora dall'apertura della vendita dei biglietti per la sfida interna contro il Mantova e il Comune che ha deciso per l'istallazione di quattro maxischermi in giro per la città, in casa Frosinone l'attesa per la sfida di venerdì sera - che può valere il ritorno in Serie A - si fa sempre più crescente tanto che il club ha annunciato di aver ottenuto l'ok dalle autorità competenti per l'apertura di un altro settore della Curva Sud:

"Il Frosinone Calcio comunica che, a seguito dell’autorizzazione della Questura di Frosinone, sono disponibili ulteriori 400 tagliandi del settore Curva Sud – Blocco E.".

Di seguito invece la nota del Comune sui luoghi in cui saranno istallati i maxischermi:

"Il Comune di Frosinone ha disposto l’installazione di quattro maxischermi in diversi punti della città in occasione dell’ultima e decisiva partita di campionato del Frosinone Calcio, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30 contro il Mantova. Gli schermi saranno posizionati in piazza Turriziani, piazza dello Scalo, Madonna della Neve e quartiere Cavoni, con l’obiettivo di consentire la visione dell’incontro a tutti coloro che non potranno essere presenti allo stadio. I tagliandi per la gara, infatti, sono andati esauriti in meno di un’ora, a conferma dell’enorme partecipazione e dell’attaccamento della Città alla propria squadra. L’Amministrazione comunale aveva valutato tale iniziativa già al termine della gara contro la Juve Stabia quando, alla luce dell’andamento del campionato, si è ritenuto opportuno predisporre per tempo una soluzione capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’iniziativa, condivisa e realizzata di concerto con la società del Frosinone Calcio, nasce dalla volontà di venire incontro alle esigenze dei cittadini, garantendo un’opportunità di partecipazione diffusa e collettiva a un momento sportivo di straordinaria rilevanza per il territorio. La scelta di dislocare i maxischermi in più quartieri risponde, inoltre, all’intento di abbracciare l’intera Città, favorendo occasioni di aggregazione e condivisione in un clima di appartenenza".