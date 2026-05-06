Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La nota

Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La notaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:33Serie B
Tommaso Maschio

Con lo Stirpe esaurito già dopo poco più di un'ora dall'apertura della vendita dei biglietti per la sfida interna contro il Mantova e il Comune che ha deciso per l'istallazione di quattro maxischermi in giro per la città, in casa Frosinone l'attesa per la sfida di venerdì sera - che può valere il ritorno in Serie A - si fa sempre più crescente tanto che il club ha annunciato di aver ottenuto l'ok dalle autorità competenti per l'apertura di un altro settore della Curva Sud:

"Il Frosinone Calcio comunica che, a seguito dell’autorizzazione della Questura di Frosinone, sono disponibili ulteriori 400 tagliandi del settore Curva Sud – Blocco E.".

Di seguito invece la nota del Comune sui luoghi in cui saranno istallati i maxischermi:

"Il Comune di Frosinone ha disposto l’installazione di quattro maxischermi in diversi punti della città in occasione dell’ultima e decisiva partita di campionato del Frosinone Calcio, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30 contro il Mantova. Gli schermi saranno posizionati in piazza Turriziani, piazza dello Scalo, Madonna della Neve e quartiere Cavoni, con l’obiettivo di consentire la visione dell’incontro a tutti coloro che non potranno essere presenti allo stadio. I tagliandi per la gara, infatti, sono andati esauriti in meno di un’ora, a conferma dell’enorme partecipazione e dell’attaccamento della Città alla propria squadra. L’Amministrazione comunale aveva valutato tale iniziativa già al termine della gara contro la Juve Stabia quando, alla luce dell’andamento del campionato, si è ritenuto opportuno predisporre per tempo una soluzione capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’iniziativa, condivisa e realizzata di concerto con la società del Frosinone Calcio, nasce dalla volontà di venire incontro alle esigenze dei cittadini, garantendo un’opportunità di partecipazione diffusa e collettiva a un momento sportivo di straordinaria rilevanza per il territorio. La scelta di dislocare i maxischermi in più quartieri risponde, inoltre, all’intento di abbracciare l’intera Città, favorendo occasioni di aggregazione e condivisione in un clima di appartenenza".

Articoli correlati
Malagò: "Incontro positivo, vedo la C e sciolgo le riserve. Ineleggibiltà? Non vale... Malagò: "Incontro positivo, vedo la C e sciolgo le riserve. Ineleggibiltà? Non vale la pena commentare"
Frosinone a un passo dalla Serie A: il comune posizionerà quattro maxischermi in... Frosinone a un passo dalla Serie A: il comune posizionerà quattro maxischermi in città
Abete dopo l'incontro con la B: "Non basta scegliere le persone. Con la A nessun... Abete dopo l'incontro con la B: "Non basta scegliere le persone. Con la A nessun confronto"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, ancora lavoro differenziato per Brunori e Pierini. Out Palma Sampdoria, ancora lavoro differenziato per Brunori e Pierini. Out Palma
Totò Lopez duro sul Bari: "Vorrei un regalo dalla proprietà, che vadano via" Totò Lopez duro sul Bari: "Vorrei un regalo dalla proprietà, che vadano via"
Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La nota... Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La nota
Venezia, Yeboah: "Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile" Venezia, Yeboah: "Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile"
Nubi sul futuro della Juve Stabia, la tifoseria chiama alla mobilitazione: sabato... Nubi sul futuro della Juve Stabia, la tifoseria chiama alla mobilitazione: sabato ci sarà un corte
Caputo sull'Empoli: "Difficile prevedere una stagione così difficile. Pensavo fosse... Caputo sull'Empoli: "Difficile prevedere una stagione così difficile. Pensavo fosse da play off"
Frosinone a un passo dalla Serie A: il comune posizionerà quattro maxischermi in... Frosinone a un passo dalla Serie A: il comune posizionerà quattro maxischermi in città
Catanzaro-Bari, la gara di Ciro Polito: da ds dei pugliesi ad avversario nel match... TMWCatanzaro-Bari, la gara di Ciro Polito: da ds dei pugliesi ad avversario nel match decisivo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Immagine top news n.1 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.2 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.3 Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"
Immagine top news n.4 Addio a Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ci sembra impossibile. Era sempre uno di noi"
Immagine top news n.5 Lutto nel calcio, è morto Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.6 Dimarco, il sinistro d'oro dello scudetto: numeri da capogiro per la storia
Immagine top news n.7 Obiettivo Champions per Locatelli, ma la Juve deve cambiare passo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Immagine news podcast n.3 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.4 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, chi il favorito per il post-Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Bruno Longhi: "Inter, Dimarco dal piede fatato. Beccalossi, perso un amico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Robben a Monaco per Bayern-PSG: "Speriamo in una replica di Parigi con supplementari"
Immagine news Serie A n.2 Colomba ricorda Beccalossi: "Lo chiamavano Driblossi. Era uno che vedeva autostrade"
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina è tornata in campo in vista del Genoa. E Kean ha svolto doppia seduta personalizzata
Immagine news Serie A n.4 PSG, il vice di Luis Enrique: "Immagino meno gol dell'andata, ma di certo non finirà 0-0"
Immagine news Serie A n.5 Addio a Beccalossi. Il mondo Inter tra gioia scudetto e cordoglio per uno dei suoi grandi 10
Immagine news Serie A n.6 Bayern Monaco-PSG, le formazioni ufficiali: Davies out, Zaire-Emery al posto di Hakimi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, ancora lavoro differenziato per Brunori e Pierini. Out Palma
Immagine news Serie B n.2 Totò Lopez duro sul Bari: "Vorrei un regalo dalla proprietà, che vadano via"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone a un passo dalla Serie A: sbloccati altri 400 posti in Curva Sud. La nota
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Yeboah: "Serie A? Spero di giocare dall'inizio e non da aprile"
Immagine news Serie B n.5 Nubi sul futuro della Juve Stabia, la tifoseria chiama alla mobilitazione: sabato ci sarà un corte
Immagine news Serie B n.6 Caputo sull'Empoli: "Difficile prevedere una stagione così difficile. Pensavo fosse da play off"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus NG-Pianese, vertici bianconeri in tribuna: presenti Comolli e Chiellini
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, blindato Michele Grande: il centrocampista ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie C n.3 Juventus NG, brutto infortunio per Gunduz: c'è la lesione del crociato anteriore sinistro
Immagine news Serie C n.4 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Immagine news Serie C n.5 La Curva Sud Siberiano chiama a raccolta la città: "Stringiamoci attorno alla Salernitana"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, domani allenamento a porte aperte e test col Faiano. Tutte le informazioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…