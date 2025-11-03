Il Lecce ci ha preso gusto, con un Berisha che è sempre più una certezza

Il Lecce adesso ci ha preso gusto. Contro la Fiorentina è arrivato il secondo successo in trasferta del campionato, dopo quello sul Parma dello scorso 4 ottobre.

Cambio di marcia

Che la squadra di Eusebio Di Francesco sia riuscita a cambiare marcia dopo l'inizio difficile di stagione è sotto gli occhi di tutto. La sfida contro il Bologna alla quinta di campionato è stato il momento spartiacque. Da quell'incontro, il Lecce ha conquistato la bellezza di otto punti in sei partite, una media più che soddisfacente in ottica salvezza. Le chiavi del cambio di passo sono molteplici, ma una di queste, sicuramente determinante, è stata la modifica tattica in mezzo al campo, con il passaggio a un 4-2-3-1 che garantisce maggiore equilibrio.

Berisha al centro

L'uomo immagine dell'ultimo mese è certamente Berisha, il giocatore che più di tutti ha beneficiato di questa variante tattica. Il numero dieci giallorosso è l'autentico jolly nel mezzo. Da regista o da trequartista, il classe 2003 riesce a imprimere qualità alla manovra con le sue giocate. Adesso inizia a farsi interessante anche l'aspetto realizzativo, perché contro la Fiorentina il centrocampista albanese è riuscito a trovare il secondo gol consecutivo in trasferta dopo quello siglato su calcio di punizione contro l'Udinese. Era solo questione di tempo, perché il suo talento era sotto gli occhi di tutti, ma adesso sembra effettivamente che stia sbocciando definitivamente.

La continuità

Guai però a lasciarsi trasportare eccessivamente sulle ali dell'entusiasmo. Il Lecce deve essere bravo a dare continuità alle sue prestazioni, limando ulteriormente i dettagli su cui c'è ancora del lavoro da fare. Sabato, prima della sosta, al "Via del Mare" arriverà l'Hellas Verona, in uno scontro diretto salvezza che adesso per il Lecce si prospetta quasi come una vera e propria prova di maturità.