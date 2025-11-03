Viola nel caos dopo il ko con il Lecce, il Corriere Fiorentino: "Contestazione durissima"

"Viola nel caos" è il titolo con cui si apre l’edizione odierna del Corriere Fiorentino oggi in edicola dopo il ko casalingo con il Lecce. La camionetta della Polizia all’ingresso del Viola Park, dove squadra, allenatore e staff tecnico sono in ritiro da ieri sera e ci resteranno fino a «nuove comunicazioni», gli agenti a far da scudo davanti agli ingressi del Franchi: questo è, da ieri, la Fiorentina. Una squadra e un club sotto assedio, rinchiusi dentro i propri fortini a domandarsi come sia stato possibile arrivare a questo punto e a immaginare qualche soluzione per uscirne, mentre all’esterno soffia fortissimo il vento della tempesta.

Durante i novanta minuti, infatti, la gente ci ha provato e sperato fino alla fine, verrebbe da dire fino a quando non ha capito che sul campo, invece, la squadra aveva smesso di crederci molto, ma molto prima. Soltanto allora, mentre sul Franchi iniziava a diluviare e non restava che il lunghissimo e inutile recupero, la Curva ha messo fine a quella specie di accordo che era stato raggiunto nella giornata di sabato (sostegno fino all’ultimo minuto) e ha fatto deflagrare la rabbia. Contro tutti.