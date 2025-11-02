Rigore prima dato e poi tolto alla Fiorentina col Lecce. Cosa ha detto Ranieri al quarto uomo

La Fiorentina sta vivendo una grandissima e conclamata difficoltà in campionato, visto che quando ormai si è arrivati alla 10^ giornata di Serie A, la squadra allenata da Stefano Pioli non è riuscita a portare a casa neppure un successo nella massima competizione nazionale, un dato che rappresenta un record di striscia iniziale negativa nell'intera storia del club toscano.

Anche quest'oggi, nel confronto domenicale delle ore 15 del Franchi contro il Lecce, la Fiorentina ha dovuto cedere il passo ed ha perso di misura, 0-1. Un momento che avrebbe potuto cambiare l'esito del match è avvenuto nel secondo tempo, quando il direttore di gara Rapuano aveva inizialmente concesso calcio di rigore in favore dei viola per un contatto falloso in area di rigore tra Ranieri e Pierotti, cambiando però la propria decisione dopo la revisione al video consigliata dagli assistenti presenti in sala VAR.

Chi non ha preso benissimo il cambio di chiamata è stato proprio Luca Ranieri. Il capitano della Fiorentina è stato infatti ripreso mentre andava a muso duro con il quarto uomo e, rileggendo il suo labiale, è possibile anche capire cosa gli abbia detto. "Se non fischia questo rigore faccio un casino", le parole del difensore.