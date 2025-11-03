Giovane si è sbloccato con l'Hellas Verona. E ha fiducia in Zanetti: "È un grande allenatore"

Giovane Santana, attaccante dell'Hellas Verona che ha segnato ieri nella partita poi persa 1-2 dalla sua squadra contro l'Inter all'ora di pranzo, al termine del match ha così parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "Basta trovare la prima vittoria e cambia tutto perché il calcio è così. Nel calcio una volta sei in alto, in un altro momento in basso, però l’importante è lavorare in settimana perché la partita con il Lecce sarà molto importante. La partita con l’Inter è finita, adesso bisogna pensare al Lecce".

Cosa vi manca per riuscire a vincere?

"Tutte le partite in Serie A sono difficili perché tutte le squadre lo sono. Lavoriamo per trovare la prima partita, la squadra è bellissima lavoriamo sempre tutti insieme. All’inizio pensavo sarebbe stato difficile anche parlare e invece dopo quattro mesi sembra sia qui da anni".

Che significa per lei aver segnato il primo gol?

"Questo è un gol molto importante per me perché Bastoni è un difensore di livello mondiale, l’Inter è una squadra a livello mondiale e per me è un gol molto importante. Ma non sono felice perché non abbiamo vinto la partita, adesso dobbiamo lavorare e pensare al Lecce".

Zanetti dice che è contento di voi.

"Il mister parla sempre con noi e ci dice che basta trovare una vittoria per far terminare questo momento. È un grande allenatore ed è qualcosa in più, parla sempre con me, con la squadra. Poi è vero, la classifica non è bella ma basta una vittoria per far cambiare tutto".