TMW Il lunch match ormai concilia il sonno: 4° 0-0 nelle ultime 5. Ma non doveva 'conquistare' l'Oriente?

Era il 2009 quando i giornali italiani iniziarono a parlare della possibilità del così detto lunch match, la partita in programma a partire dalle 12:30 che avrebbe dato la possibilità alla Serie A di esportare il proprio marchio fin nel profondo Oriente: dalla Cina, al Giappone, all'Indonesia e anche oltre. Il calcio italiano sarebbe sbarcato nel prime time asiatico.

Eppure, vedendo questa stagione che ormai volge al crepuscolo, viene da chiedersi: cosa potrebbe spingere un giovane ragazzo di Tokyo, una bambina di Pechino o una famiglia di Bali a mettersi sul divano dopo cena per gustarsi quello che la Serie A ha da offrire? Nessun big match proposto, quasi sempre una neopromossa protagonista, ma soprattutto l'assenza di gol.

Anche la sfida tra il Bologna e il Cagliari, due squadre che ormai non hanno quasi più nulla da dire a questo campionato, è terminata con uno scialbo 0-0. Come una settimana fa tra Fiorentina e Sassuolo, e quella prima tra Cremonese e Torino. Si tratta del terzo 0-0 consecutivo nei lunch match, il quarto negli ultimi cinque. Ma non è finita qui. In stagione per 31 volte si è giocata la partita delle 12:30 e in 19 di queste almeno una delle due squadre non ha segnato. Insomma, a forza di 0-0, più che conquistare nuovi fusi orari e nuovo pubblico, il nostro calcio sta rischiando di far cambiare canale a quello locale. In fondo, l’unica cosa davvero "esportata con successo" sembra essere la digestione lenta: perfetta per il pubblico asiatico…