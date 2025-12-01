TMW News Il Napoli è tornato al top. Il Milan ci crede

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sulla grande sfida di ieri tra Roma e Napoli che ha visto il successo dei partenopei per uno a zero. La squadra di Conte è stata così capace di riportarsi in testa alla classifica sia pure insieme al Milan, reduce dal successo casalingo contro la Lazio, sabato sera. Ne parliamo con Gianluca Presicci in collegamento.

Conte al comando

Dopo il passaggio a vuoto di una ventina di giorni fa il Napoli è tornato a far emergere solidità e concretezza. "Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice - ha detto Antonio Conte- la Roma è un'ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l'avversario dritto negli occhi dall'inizio e lo hanno fatto. Detto questo, viviamo un momento di grande difficoltà per la indisponibilità dei giocatori che durerà ancora un po'. Non sono preoccupato, però spero che non accada qualcosa a questi giocatori che abbiamo. Nelle defezioni anche per tanto tempo la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo cambiato sistema di gioco, tornando a quando sono arrivato per una questione numerica. Non potevamo fare in maniera diversa, dietro a Lobotka e McTominay abbiamo un jolly come Elmas e un ragazzo promettente del vivaio come Vergara che dovrà giocare perché ho bisogno di avere un'altra opzione in caso di altri infortuni di centrocampisti".

