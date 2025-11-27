TMW News Atalanta, Palladino riporta entusiasmo. Inter, Chivu ora studia come ripartire

La Champions ma anche il campionato e il mercato. Nel corso del TMW News di oggi se ne parla a partire dalla sconfitta di ieri sera dell'Inter contro l'Atletico Madrid per poi passare ad analizzare il successo dell'Atalanta di Raffaele Palladino contro l'Eintracht Francoforte.

Inter, un ko che brucia

"Bisogna fare di più e occorre portare a casa la partita - ha detto commentando il match di ieri sera Chivu - abbiamo fatto di tutto per riprenderla con qualità, l’inizio del secondo tempo è stato fatto bene, siamo andati più in verticale e il gol di Zielinski nasce così. Poi siamo incappati un po’ nella loro pressione, abbiamo avuto le nostre opportunità gestite un po’ così così. Sull’ultimo corner nonostante i tanti giocatori bravi di testa abbiamo preso gol. Dobbiamo fare le cose bene e portare dalla nostra parte anche la fortuna. Abbiamo un’identità e la manteniamo, bisogna mantenere un po’ di cinismo e concretezza in più, vincere qualche contrasto in più. Siamo consapevoli che quello che stiamo facendo in questo momento a quanto pare non basta”.

