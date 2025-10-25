Il Napoli passa in vantaggio contro l'Inter di rigore: De Bruyne lo trasforma e si fa male
Il Napoli passa in vantaggio al 33' del match contro l'Inter. E lo fa con un calcio di rigore conquistato da Di Lorenzo per fallo su Mkhitaryan. Dal dischetto si presenta Kevin De Bruyne, che non sbaglia e trafigge Sommer. Subito dopo, però, si ferma per un problema muscolare al flessore, avvertito proprio al momento del tiro dal dischetto.
