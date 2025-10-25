Napoli, McTominay: "Partita top, grande reazione dopo la serata storta in Champions"
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 3-1 sull'Inter: "Abbiamo avuto una grande reazione dopo la sconfitta in Champions League, contro una squadra molto forte. E' stata una serata grandiosa, top. Spinazzola è un ottimo giocatore, ma non solo lui. Adesso bisogna dare continuità".
