Conte sibillino su Lautaro: "Forse dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo…"

Nel suo intervento a DAZN, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto ad una domanda sulla discussione accesa con Lautaro Martinez sul campo, un episodio che ha riportato alla mente la rabbiosa discussione fra i due del 2021 quando il Toro uscendo dal campo contro la Roma attaccò quello che all'epoca era il suo allenatore, scatenando la sua risposta piccata. Così Conte in merito:

Con Lautaro Martinez, visto l'episodio, c'era qualcosa in sospeso?

"Sinceramente quando giochi questo tipo di partite può accadere. A me quello che preme ricordare sono i miei due anni all'Inter, dopo 10 anni ho riportato l'Inter a vincere lo scudetto interrompendo una serie di 9 Scudetti della Juventus e tutti voi sapete cosa significa la Juve per me... Lautaro è un ottimo giocatore, magari dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo così bene e va bene così".

Marotta ha parlato di rigorino...

"La differenza fra Napoli e Inter è che l'Inter appena può manda Marotta a parlare. Da noi vengo io. Secondo me una grande squadra deve fare corrette valutazioni e capire perché ha perso, senza creare alibi a giocatori e ambiente che è una cosa totalmente nociva. Io non lo avrei permesso da allenatore di mandare un dirigente, oltre tutto presidente. Venire qua... Con tutto il rispetto che ho per Marotta, mi viene da dire che lasci le cose a chi ha fatto la partita, perché sminuisce anche l'allenatore così. Non ho mai chiesto ai presidenti di intervenire, fare queste difese d'ufficio… Va bene così, non fa niente".