Ascoli-Samb, Tomei torna in panchina: "Derby speciale, serviranno lucidità e principi di gioco"

Domani alle 14.30 il 'Cino e Lillo Del Duca' diventerà il centro del Piceno: Ascoli-Sambenedettese non è una partita come le altre, è il derby che divide famiglie, piazze e quartieri, una sfida dal peso emotivo ben superiore ai tre punti. A presentarlo è stato il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei, che dopo sette giornate di squalifica tornerà finalmente in panchina proprio nella gara più sentita.

“È una partita particolare per la storia che porta con sé, anche se aritmeticamente vale come le altre - le sue parole raccolte da picenotime.it -. L’aspetto mentale sarà decisivo: servirà lucidità. L’abbiamo preparata come sempre, lavorando sui nostri principi, a prescindere da come giocherà la Samb”.

Sugli avversari: “La Samb sta facendo molto bene, affronta la categoria con concretezza e ha giocatori importanti. Rispetto massimo, ma sappiamo cosa dobbiamo fare”.

Fondamentale il ruolo del pubblico: “Avere la nostra gente al fianco sarà determinante. Poi tra tre giorni al ‘Riviera delle Palme’ sarà tutto il contrario. Speriamo vada tutto bene e che resti un clima sereno: è sempre una partita di calcio. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”.

Capitolo assenti: Pagliai fuori per affaticamento, Guiebre in recupero avanzato. “Sul lato sinistro stiamo provando più soluzioni. A Carpi ho visto una reazione da squadra: non volevano perdere”.