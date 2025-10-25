Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Franck Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sull'Inter: "Non so se è un segnale, l'obiettivo è sempre quello di vincere. Farlo contro una squadra forte come l'Inter è importante per noi, abbiamo giocato con voglia di vincere e l'atteggiamento giusto. Oggi non è il sistema che ha fatto la differenza, ma l'atteggiamento: abbiamo visto una squadra che voleva vincere. Noi siamo pronti a fare quello che dice il mister".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
