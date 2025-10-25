Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"

La Carrarese supera il Venezia al termine di una partita per certi versi epica, i marmiferi rimontano per due volte lo svantaggio avversario ribaltando la gara nella classica "Zona Cesarini" imponendosi per 3-2. Al termine di Confronto Antonio Calabro ha analizzato la gara, in tutti i suoi risvolti. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Pianetaserieb

"Nel primo tempo siamo stati un po’ in balia dell’avversario, ma abbiamo avuto grandi occasioni con Abiuso. Merito alla squadra, oggi coefficiente di difficoltà altissimo. Questa squadra è un po’ il Sassuolo dell’anno scorso nelle individualità e nell’allenatore. C’è voluta una grande Carrarese, sul 2-2 chiunque si sarebbe accontentato. I ragazzi hanno provato a vincere ed è andata bene. Il campionato è lungo, chiunque avrà la possibilità di dimostrare e di confermarsi. Davanti siamo abbastanza, purtroppo bisogna fare sempre delle scelte”.

Andando nel dettaglio dei singoli ha aggiunto: "Questo è un campionato lungo, tutti avranno alti e bassi e possibilità di esprimersi. Bozhanaj? Mi è costata molto a livello di umore la sostituzione, non riesco a pieno a godermi la vittoria. È un mio figlio calcistico e ora è in difficoltà. È mio dovere quello di recuperare il ragazzo, è partito benissimo con noi, ha avuto qualche difficoltà, anche mentali. Siamo stati sempre sul pezzo, siamo stati la Carrarese. Prima dell’1-1 abbiamo avuto una spinta emotiva incredibile, poi abbiamo avuto subito due occasioni. Questa squadra ha cercato di vincerla fino alla fine. Questa squadra come prerogativa deve correre. Hasa? Aveva dolore al ginocchio. Gol subiti? Non ci sono piaciuti, entrati troppo semplice. Era comunque impossibile non concedere, ma gli abbiamo permesso azioni troppo semplici. Già prima dell’1-1 stavamo spingendo molto con occasioni importanti. Dopo il gol non è semplice continuare a macinare. La corsa al gol al 95′? Fatto per e con la squadra, dopo una partita così sofferta è stato uno sfogo liberatorio per me“.