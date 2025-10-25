Latina, Bruno: "Entriamo nel clou della stagione: servono ambizione e attenzione"

Alla vigilia di Sorrento-Latina, in conferenza stampa Alessandro Bruno ha fatto il punto sul momento dei pontini dopo la battuta d’arresto contro il Giugliano, chiedendo alla squadra un salto di qualità mentale nella fase cruciale del campionato: “La squadra sta bene, è consapevole della partita fatta con il Giugliano. Abbiamo analizzato tutto: ora dobbiamo tenere alta l’attenzione. Questo è il momento più importante della stagione, entriamo nel clou: dobbiamo crederci ed essere ambiziosi”.

Il tecnico non ha nascosto l’insoddisfazione per l’approccio del primo tempo nell’ultima gara: “Non siamo stati il solito Latina: poco attenti e non abbiamo messo in campo ciò che avevamo preparato. Nella ripresa la reazione c’è stata ma è mancata la stoccata. Stiamo lavorando sulla testa e sulla finalizzazione: servono più qualità nell’ultimo passaggio e nella capacità di rompere la linea difensiva”.

Un passaggio tattico anche sulle lacune evidenziate: “Contro il Giugliano era difficile entrare centralmente, abbiamo insistito troppo a sinistra e poco a destra. In settimana abbiamo lavorato proprio su equilibrio e rifinitura. Non abbiamo loop negativi, ma margini chiari di miglioramento”.

Massimo rispetto per l'avversaria, il Sorrento: "È una squadra organizzata, con principi chiari e giocatori di gamba. Servirà una partita di aggressività e coraggio. Se giochiamo come abbiamo fatto in tante partite, possiamo fare male a chiunque; se ripetiamo il primo tempo di Giugliano, possiamo perdere con chiunque”.

Infine uno sguardo al gruppo: “I ragazzi ci credono, sono giovani ma stanno crescendo nella percezione del momento. Ambizione e voglia non ci mancano”.