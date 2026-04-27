Il Napoli pensa al futuro: dai nuovi giovani da scoprire al 4-3-3 come riferimento

Quale futuro per il Napoli? Il primo passo per mettere le basi per la prossima stagione sarà capire che ne sarà di Antonio Conte, ma indipendentemente dal tecnico che guiderà il gruppo, stanno già emergendo le linee guida da seguire. La Repubblica oggi in edicola in particolare parla del fatto che questa squadra sembra essere già quasi pronta e che basti integrarla con qualche giovane di talento. Magari con l'abbassamento del monte ingaggi, oltre che dell'età media.

Caccia ai nuovi Osimhen, Kvaratskhelia e Alisson Santos dunque. Con annesse riflessioni anche sul modulo sul quale puntare per la costruzione della rosa per i prossimi anni. In particolare è possibile che il club prediliga l'indicazione di prendere giocatori adatti soprattutto per un ipotetico 4-3-3 di base, visto che molti giocatori sembrano sposare bene questo sistema di gioco.

I vari Neres, Vergara, Alisson sono già in casa. Per il riferimento centrale c'è Hojlund, con Lukaku che sembra destinato a lasciare dopo la diatriba. Lobotka e McTominay sarebbero i giocatori dai quali ripartire per il centrocampo, così come Rrahmani e Beukema al centro della difesa, Di Lorenzo e Gutierrez per le due fasce. Un passo alla volta: c'è il campionato da terminare, poi ci sarà da capire chi sarà l'allenatore prescelto e che idee potrà avere.