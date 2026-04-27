Milan, Tomori: "Vogliamo vincere ogni partita, ma siamo più vicini al nostro obiettivo"

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo il pari casalingo contro la Juventus: "Le difese hanno prevalso? "Quello sapevamo prima della partita che sarebbe stata una sfida difficile. Loro sono una buona squadra, con buoni giocatori. Quindi dal punto di vista del nostro percorso è stato un buon punto. Adesso dobbiamo pensare di recuperare e pensare di fare bene a Sassuolo perché sarà un'altra partita difficile. Però è stata un buon punto. Mancano 4 partite quindi siamo più vicini al nostro obiettivo".

Mancano 6 punti nelle prossime 4 partite?

"Ogni partita che giochiamo vogliamo vincere, il nostro obiettivo è prendere 3 punti. Se vinciamo tutte le partite saremo in Champions l'anno prossimo, quindi dobbiamo pensare alla prossima partita, recuperare, vedere le cose che possiamo fare meglio e che abbiamo fatto bene e pensare di fare una partita buona contro il Sassuolo".

Test importante contro la Juventus.

"Si. Sapevamo prima della partita che sarebbe stata complicata. Hanno fatto tanti gol nelle ultime partite, quindi non prendere gol oggi è stato positivo, per la stagione e il nostro percorso. Dobbiamo continuare così'".

Mancano i gol di Tomori?

"Devi parlare con Landucci perché mi mette sempre indietro nei calci d'angolo. Il mio primo lavoro è difendere, quindi devo fare quello. Speriamo che prima che finisca la stagione faccio un gol".