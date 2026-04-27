TMW Torino salvo, ma quasi tutto il mercato estivo è stato bocciato. Chi sicuramente partirà

Il Torino da ieri sera è ufficialmente salvo. Grazie al pareggio casalingo per 2-2 contro la capolista Inter, la squadra di Roberto D'Aversa ha tagliato un traguardo non così scontato al momento dell'esonero di Marco Baroni. L'attuale allenatore chiamato in causa dalla 27esima giornata senza alcuna garanzia sulla stagione che verrà è infatti salito in sella con la squadra solo a +3 sul terzultimo posto. Dopo un pesante 3-0 incassato sul campo del Genoa. Dal suo arrivo sono maturati quattro successi, due pareggi e due sconfitte in otto gare, quattordici punti che hanno permesso ai granata di conquistare la matematica permanenza in Serie A con quattro turni d'anticipo.

Il Torino quest'anno ha rivoluzionato tutto, a stagione in corso ha cambiato anche il direttore sportivo. Una decisione maturata a metà dicembre che ha portato Petrachi già a gennaio a mettere il suo marchio sulla stagione con gli arrivi di Marianucci, Kulenovic, Ebosse, Obrador e Prati. A questi arrivi, ha aggiunto anche la risoluzione del contratto di Masina e la partenza di due calciatori su cui Vagnati aveva puntato in estate: si tratta di Kristjan Asllani e Cyril Ngonge, col Torino che in entrambi i casi ha risolto il prestito in anticipo per permetter loro di accasarsi altrove.

Bocciato quindi in parte già a gennaio, il mercato definito nell'estate 2025 verrà ulteriormente smantellato tra qualche settimana. Non verrà acquistato dall'Eintracht Niels Nkounkou il cui obbligo di riscatto scatta alla 15esima presenza (è fermo a undici, ndr), verrà sicuramente ceduto Cristiano Biraghi nonostante un altro anno di contratto. Ma in estate finiranno inevitabilmente sul mercato anche gli acquisti più costosi della scorsa estate: Petrachi ascolterà infatti le offerte che arriveranno per Zakaria Aboukhlal, esterno offensivo arrivato dal Tolosa per 8 milioni di euro, e per Franco Israel. Quest'ultimo arrivato per sostituire Milinkovic-Savic ha presto perso il posto a favore di Paleari.

Cosa resterà allora della scorsa estate? Sicuramente Ismajli, arrivato da svincolato. Poi Tino Anjorin il cui riscatto era legato alla salvezza e soprattutto il cholito Simeone, anche se quest'ultimo dopo la gara di ieri non ha dato certezze sul suo futuro.