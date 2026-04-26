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A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0

A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:45Serie A
Pierpaolo Matrone

Finisce senza vincitori né vinti il big match di San Siro tra Milan e Juventus: uno 0-0 - il quarto nelle ultime cinque partite tra rossoneri e bianconeri - che racconta bene l’andamento di una gara bloccata, povera di occasioni e giocata con grande attenzione da entrambe le squadre. La sensazione, per lunghi tratti, è stata quella di due formazioni più preoccupate di non concedere spazi che di affondare il colpo.

Già nel primo tempo il copione è chiaro: ritmo basso, pochi rischi e rare fiammate. La Juventus palleggia di più, il Milan si difende con ordine. L’episodio più rilevante arriva al 36’, quando Thuram trova il gol sugli sviluppi di un’azione rifinita da Conceiçao, ma il VAR annulla per fuorigioco. Per il resto, solo tentativi isolati: Fofana calcia sull’esterno della rete, mentre Maignan è attento su Conceicao nel finale di frazione.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. Le due squadre continuano a studiarsi, senza mai scoprirsi davvero. Eccezion fatta per una traversa colpita da Saelemaekers in ripartenza, le occasioni latitano e la partita scivola via senza sussulti, con i cambi che non riescono a incidere. Da segnalare l’uscita di Modric all’80’, costretto al cambio dopo uno scontro con Locatelli e applaudito da tutto lo stadio.

Uno 0-0 che riflette perfettamente quanto visto in campo. Il Milan resta terzo a quota 67 punti, con sei lunghezze di vantaggio sulle quinte, Como e Roma. La Juventus, invece, si conferma quarta a 64. Un punto a testa che muove la classifica, ma lascia la sensazione di una sfida in cui nessuno ha davvero voluto rischiare.

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