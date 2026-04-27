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Serie C 2026/2027, sono già 26 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi

Serie C 2026/2027, sono già 26 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 09:49Serie C
Luca Bargellini

Diciannove club dalla Serie C e sette dalla Serie D. Sono 26 le compagini che, ad oggi, si sono garantite la possibilità di partecipare all'edizione 2026/2025 di Serie C che prenderà il via il prossimo agosto.

Ovviamente sono ancora molte a mancare all'appello, iniziando dalle quattro retrocesse dalla Serie B, passando per le partecipanti ai playoff promozione di Serie C che non centreranno il salto di categoria e dal club che salverà dall'unico playout in programma, fino ad arrivare alle ultime due promosse dalla Serie D ancora da ufficializzare.

Nel frattempo, però, più di un terzo dell'organico della prossima stagione è già chiaro. Eccolo:

Salve al termine della stagione 2025/206: AlbinoLeffe, Carpi, Cavese, Dolomiti Bellunesi, Forlì, Giugliano, Guidonia Montecelio, Inter U23, Latina, Livorno, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pro Vercelli, Sambenedettese, Sorrento, Team Altamura.

Promosse dalla Serie D: Barletta, Folgore Caratese, Grosseto, Ostiamare, Scafatese, Treviso, Vado

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