Lecce, Di Francesco sorride almeno per i recuperi: Jean e Camarda, ora il 4-4-2 è possibile

Occasione persa per il Lecce, che non va oltre lo 0-0 contro il Verona: il buon secondo tempo disputato contro la Fiorentina, il lungo ritiro per consentire alla squadra di concentrarsi al massimo, il fatto di affrontare un avversario che, perdendo, sarebbe stato anche matematicamente in Serie B e quindi non era al top della condizione psicologica, lasciavano sperare qualcosa di meglio, ricorda oggi il Corriere dello Sport.

Jean non fa rimpiangere Gabriel

Invece, per 70 minuti son mancati furore agonistico, voglia di imporsi, rabbia senza l’accenno di un tiro in porta nel primo tempo. La gara di Verona, comunque, ha consentito di salutare il ritorno di due giocatori che erano stati bloccati da un lungo infortunio: Jean e Camarda. Il francese un anno fa contro la Juventus aveva subito una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e quest’anno aveva disputato solo 12 minuti in due spezzoni di partita. È stato chiamato a sostituire lo squalificato Tiago Gabriel, pilastro della difesa, ma non lo ha fatto rimpiangere.

Ipotesi 4-4-2 che ora diventa concreta

Camarda è stato mandato in campo negli ultimi 5’ regolamentari, dopo essere stato assente da gennaio quando aveva lamentato una lussazione alla spalla. Nei sei minuti nei quali è stato in campo ha toccato due-tre palloni ed è anche andato vicino al gol con un tiro deviato da Nelsson. Ma il ritorno del baby è importante anche per la prospettiva, annunciata alla vigilia della gara da Di Francesco, di un possibile 4-4-2 in determinate fasi delle partite.