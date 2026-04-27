Milan, Allegri: "A Pulisic manca il gol, Bartesaghi va lasciato sereno. Centriamo l'obiettivo"

Dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "La posta in palio era alta e solo un episodio poteva stappare la partita. Non è successo. E' un buon punto per noi ma sappiamo che dobbiamo fare anche due vittorie".

La squadra è sembrata in crescita. Il peggio è passato?

"No. Non mi bisogna abbassare la guardia perché la prossima andiamo a Sassuolo contro una squadra che ha giocatori tecnici e bisogna avere l'atteggiamento giusto come quello di oggi (ieri ndr)".

La prestazione di Leao?

"Ha fatto una buona prestazione anche come atteggiamento per dare una mano alla squadra".

Cosa manca a Pulisic?

"Il gol. Si è mosso bene e si è messo a disposizione della squadra. Questa è la cosa più importante".

Il cambio di Bartesaghi?

"Verso la fine del primo tempo, dopo il gol annullato è andato un po' in confusione. Però è normale, è un ragazzo giovane e ha fatto una stagione importante. Va lasciato sereno".

Quanti punti mancano per la Champions?

"Per la matematica sei. Poi vedremo domenica".

In queste ultime quattro partite possono essere un'opportunità per avere risposte per la prossima stagione?

"Non sono assolutamente opportunità perché non abbiamo centrato l'obiettivo. Prima centriamo l'obiettivo e poi valutiamo tutto".

Ti aspettavi la mossa di Spalletti di preservare Yildiz e metterlo nel finale?

"Luciano è uno dei più bravi allenatori che c'è. Immaginavo che poteva giocare anche una partita del genere perché la posta in palio era alta".